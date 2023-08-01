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14:01, 1 августа 2023Мир

В российском посольстве высказались о новых санкциях Британии

Посольство РФ назвало новые санкции Британии попыткой вмешаться в дела страны

Фото: Jordhan Madec / Unsplash

Новые санкции Великобритании в связи с приговором публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан Минюстом РФ иноагентом) являются попыткой вмешаться во внутренние дела России. Так о введенных ограничениях высказались в посольстве страны в Великобритании, передает ТАСС.

Подобные действия в диппредставительстве назвали неприемлемыми. «В правительстве Соединенного Королевства и не скрывают, что цель акции — повлиять на работу российского правосудия, за счет внешнего давления попытаться скорректировать вынесенный ранее приговор. Впрочем, такое высокомерие мы видим не впервые», — отметил представитель посольства.

Он также отметил, что санкции, которые в Британии вводят в одностороннем порядке по этому и другим поводам, являются юридически ничтожными и идут вразрез с основами международного права.

31 июля Лондон внес в санкционный список шестерых россиян, которые принимали участие в уголовном процессе над Кара-Мурзой. В их числе оказались судьи Наталья Дударь, Екатерина Дорохина и Виталий Белицкий. Также под ограничения попал прокурор Борис Локтионов.

В тот же день российский суд признал законным вынесенный публицисту приговор в виде 25 лет лишения свободы. Кара-Мурза признан виновным в сотрудничестве с нежелательной организацией, госизмене, а также в распространении фейков о Вооруженных силах России.

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    Полина Матюхина
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