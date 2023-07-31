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18:00, 31 июля 2023Силовые структуры

25-летний приговор Кара-Мурзе за госизмену признали законным

Суд оставил в силе 25-летний приговор публицисту Кара-Мурзе за госизмену

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор в виде 25 лет лишения свободы публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом), которого признали виновным в госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принято после рассмотрения его жалобы на приговор, вынесенный Мосгорсудом. Слушания проходили в закрытом режиме из-за грифа «Секретно» на материалах уголовного дела.

Приговор вступил в законную силу. В ближайшее время осужденный будет этапирован по месту отбытия наказания.

17 апреля Мосгорсуд признал Кара-Мурзу виновным в госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков про Вооруженные силы России.

20 июля сообщалось, что из-за обвинительного приговора публицисту Европейский союз ввел санкции против 12 физических лиц и 5 организаций из России по обвинению в нарушении прав человека. В список вошли начальник главного управления МВД России по Москве Олег Баранов, вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, министр правительства Москвы Эдуард Лысенко, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев, руководство исправительной колонии №6 по Владимирской области, где содержится Навальный, а также офицер Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Самофал.

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    Любовь Ширижик
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