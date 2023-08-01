Украина призвала тщательнее проверять россиян при допуске на турниры

Украина призвала МОК тщательнее проверять позицию россиян при допуске на турниры

Министр молодежи и спорта Украины и президент Национального олимпийского комитета страны Вадим Гутцайт высказался о допуске россиян на турниры. Его слова приводятся на сайте организации.

Гутцайт призвал Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации тщательнее проверять российских и белорусских атлетов и их политическую позицию. «Потому что есть федерации, которые реально проверяют и реально не допускают. А есть такие, как федерации дзюдо, тхэквондо, которые допустили вообще всех, даже тех, которые находятся на контрактах с ЦСКА или "Динамо"», — объяснил он.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. После этого ряд федераций разрешили российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации МОК.