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17:26, 1 августа 2023Спорт

Стали известны новые подробности избиения российского баскетболиста-чемпиона

Shot: баскетболист Шабалкин мог быть зачинщиком драки с хозяином автомойки

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Чемпион Европы в составе сборной России по баскетболу Никита Шабалкин продолжает находиться в больнице после драки. Новые подробности инцидента стали известны Telegram-каналу Shot

По информации источника, у спортсмена возник конфликт с хозяином автомойки в коттеджном поселке в подмосковных Химках, в результате которого Шабалкин получил черепно-мозговую травму. По одной из версий, баскетболист, который отказывается комментировать произошедшее, сам был зачинщиком драки, и на него написано встречное заявление.

Об избиении Шабалкина стало известно ранее 1 августа. Отмечалось, что причиной драки стала критика работы автомойки со стороны спортсмена.

Шабалкин известен выступлениями за «Химки», люберецкий «Триумф», краснодарский «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС. Он является чемпионом Европы 2007 года и бронзовым призером чемпионата Европы-2011 в составе сборной России. Форвард завершил карьеру в 2013 году.

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    Дарья Коршунова
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