Российского баскетболиста-чемпиона избили в Химках

Чемпиона Европы по баскетболу Никиту Шабалкина избили в Химках

Чемпиона Европы в составе сборной России по баскетболу Никиту Шабалкина избили в подмосковных Химках. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации источника, причиной стал уличный конфликт на территории одного из ЖК. Отмечается, что спортсмена пришлось госпитализировать. Он получил черепно-мозговую травму.

В марте 2021 года Шабалкин стал участником ДТП на Тверской-Ямской улице в Москве. Он переходил дорогу и не успел на зеленый сигнал светофора. Это разозлило таксиста, который резко стартовал с места и прокатил спортсмена около 15 метров на капоте.

Шабалкин известен выступлениями за «Химки», люберецкий «Триумф», «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС. Он является чемпионом Европы 2007 года и бронзовым призером чемпионата Европы-2011 в составе сборной России. Форвард завершил карьеру в 2013 году.