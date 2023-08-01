В ЕС рассказали о постоянных контактах с отстраненным президентом Нигера
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, а также глава Евросовета Шарль Мишель поддерживают постоянные контакты с отстраненным в результате мятежа президентом Нигера Мохамедом Базумом. Об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Набила Массрали.
Ранее она также заявила, что ЕС разрешил персоналу своей миссии, находящемуся в стране, покинуть ее. Однако формального решения об эвакуации сотрудников посольства и дипломатов принято не было.
В ночь на 27 июля военные в Нигере объявили о свержении Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины». Кроме того, были закрыты границы государства. Мятежники приостановили действие конституции и запретили работу любых политических партий.
В Кремле отмечали, что Россия выступает за восстановление законности в Нигере, а также за сдержанность всех сторон.