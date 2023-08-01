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13:34, 1 августа 2023Мир

В ЕС рассказали о постоянных контактах с отстраненным президентом Нигера

В ЕС заявили о контактах Борреля и Мишеля с отстраненным главой Нигера Базумом
Мохамед Базум

Мохамед Базум. Фото: Michel Euler / AP

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, а также глава Евросовета Шарль Мишель поддерживают постоянные контакты с отстраненным в результате мятежа президентом Нигера Мохамедом Базумом. Об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Набила Массрали.

Ранее она также заявила, что ЕС разрешил персоналу своей миссии, находящемуся в стране, покинуть ее. Однако формального решения об эвакуации сотрудников посольства и дипломатов принято не было.

В ночь на 27 июля военные в Нигере объявили о свержении Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины». Кроме того, были закрыты границы государства. Мятежники приостановили действие конституции и запретили работу любых политических партий.

В Кремле отмечали, что Россия выступает за восстановление законности в Нигере, а также за сдержанность всех сторон.

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    Полина Матюхина
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