ЕС разрешил дипломатам покинуть Нигер без объявления эвакуации

ЕС разрешил персоналу миссии покинуть Нигер, но не объявил эвакуацию

Евросоюз разрешил персоналу своей миссии в Нигере покинуть страну, но еще не принял формального решения об эвакуации дипломатов и сотрудников посольства. Об этом официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила на брифинге.

Массрали подчеркнула, что персонал миссии может покинуть страну по своему желанию.

При этом Франция и Италия уже начали эвакуировать своих граждан из страны.

В ночь на 27 июля военные объявили об отстранении президента Нигера Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Евросоюз в связи с переворотом приостановил финансовую поддержку страны.