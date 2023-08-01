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12:00, 1 августа 2023Мир

Италия начала эвакуацию своих граждан из Нигера

Reuters: глава МИД Италии заявил об эвакуации итальянских граждан из Нигера

Фото: Souleymane Ag Anara / Reuters

Италия начинает эвакуацию своих граждан из Нигера. Об этом написал на своей официальной странице в Twitter глава итальянского МИД Антонио Таяни.

«Итальянское правительство решило предоставить нашим согражданам в Ниамее возможность вылететь из города специальным рейсом в Италию», — написал он о готовящейся эвакуации итальянцев из нигерийской столицы.

Ранее МИД Франции сообщил об эвакуации французских граждан из Нигера. Отмечается, что ведомство работает над эвакуацией граждан из других европейских стран.

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    Глеб Бажуткин
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