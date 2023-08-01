Франция начала эвакуировать своих граждан из Нигера

МИД Франции объявил о начале эвакуации своих граждан в Нигере с 1 августа

Франция начала эвакуировать своих граждан в Нигере, сообщает Reuters со ссылкой на французский МИД.

В сообщении ведомства сказано, что эвакуация начнется во вторник, 1 августа. Кроме того, отмечается, что власти Франции работают над эвакуацией граждан из других европейских стран.

30 июля протестующие в Нигере подожгли посольства Франции — дверь ведомства была охвачена огнем, силы полиции сдерживали толпу, не давая ворваться внутрь. Участники акции сорвали табличку посольства с ворот здания. Демонстранты заявили о своей поддержке военных, захвативших 26 июля власть в стране.