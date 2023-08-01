США оценили влияние России на госпереворот в Нигере

Белый дом: признаков организации и поддержки Россией мятежа в Нигере нет

CША не видят признаков организации или какой-либо поддержки Россией государственного переворота в Нигере. Влияние Москвы на мятеж оценил Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, cообщает Reuters.

«По нашему мнению, нет свидетельств того, что за этим стоит Россия, что Россия материально поддерживает это каким-либо образом или оказывает этому любую поддержку и как-либо несет ответственность за происходящее», — сказал он.

В ночь на 27 июля военные объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Евросоюз в связи с мятежом приостановил финансовую поддержку страны.