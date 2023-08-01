В ООН понадеялись на мирное разрешение ситуации в Нигере

Спецпредставитель: ООН надеется, что применение силы в Нигере не понадобится

ООН надеется, что для разрешения ситуации в Нигере не понадобится применять силу. Об этом заявил спецпредставитель всемирной организации по Западной Африке и Сахелю Леонардо Сантош Симао, передает ТАСС.

Он напомнил, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ранее дало Нигеру неделю на возвращение к власти президента Мохамеда Базума и восстановление конституционного порядка. В противном случае они пригрозили применить силу.

«Период в неделю — это попытка дать время для мирного решения. Надеюсь, что применение силы в итоге не потребуется», — сказал спецпредставитель.

В свою очередь, в Евросоюзе (ЕС) заявили, что готовы при необходимости рассмотреть запрос от ЭКОВАС о поддержке военной операции против Нигера. Сложившуюся в стране ситуацию в ЕС назвали нарушением принципов демократии.

В ночь на 27 июля военные объявили о свержении президента Нигера Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины». Помимо этого, были закрыты границы страны. Также мятежники запретили деятельность любых политических партий и приостановили действие конституции.