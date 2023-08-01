Глава World Athletics высказался о возвращении россиян на международные турниры

Глава World Athletics Коу заявил, что возвращение россиян сейчас невозможно

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу высказался о возвращении россиян и белорусов на международные турниры. Об этом сообщает L'Equipe.

Глава организации заявил, что сейчас это невозможно. «Решение, принятое, на наш взгляд, в интересах спорта, остается неизменным», — заявил Коу.

При этом функционер заявил, что ситуация может поменяться в любой момент. «Было бы нелепо говорить "нет" навсегда», — добавил Коу.

23 марта World Athletics объявила о восстановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). При этом отстранение российских легкоатлетов от соревнований под эгидой организации было продлено. Отмечалось, что ассоциация в дальнейшем сформулирует условия, при которых спортсмены смогут вернуться на турниры.