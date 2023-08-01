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20:08, 1 августа 2023Наука и техника

Назван предотвращающий ожирение орех

Nutrients: орех пекан предотвращает ожирение

Фото: Sara Cervera / Unsplash

Международная группа ученых из Мексики и США назвала орех, который предотвращает ожирение и множество связанных с ним проблем со здоровьем, таких как жировая болезнь печени и диабет. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В эксперименте на мышах, которых кормили орехами пекан, авторам удалось проследить благотворное влияние такого рациона на организм подопытных. В частности, было обнаружено, что даже при диете с высоким содержанием жиров у испытуемых в группе потребления ореха была лучшая защита от повышенной массы тела и диабета.

Это происходило потому, что пекан увеличивал расход энергии и уменьшал дисбактериоз и воспаление низкой степени тяжести, которое приводит к хроническому воспалению и развитию ряда распространенных заболеваний. Кроме того, орехи модулировали липолиз жировой ткани и окислительный метаболизм митохондрий в печени и скелетных мышцах.

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По предварительным оценкам специалистов, человек весом около 60 килограммов должен потреблять от 22 до 25 орехов пекан в день для достижения положительного эффекта.

В апреле 2023 года сотрудники Научно-исследовательского института здоровья Пере Виргили (IISPV) пришли к выводу, что систематический прием грецкого ореха улучшает работу мозга подростков, а также формирует более здоровое развитие психики.

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    Елена Апазиди
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