Кремль не нашел общего между ударами дронов ВСУ по Москве и терактом в США

Песков не нашел общего между ударами дронов ВСУ по Москве и терактом 11 сентября

Кремль не нашел общего между ударами дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по башням «Москва-Сити» и террористической атакой в США 11 сентября 2001 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что угроза ударов беспилотников в Москве сохраняется, в этой связи принимаются меры. По мнению представителя Кремля, комментировать данную тему с экспертной точки зрения следует только военным.

До этого мэр столицы Сергей Собянин заявил о повреждении фасада в башне «Москва-Сити» из-за атаки дрона.

1 августа украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) пытались атаковать Москву. Прошлая попытка атаки была двумя днями ранее — в воскресенье, 30 июля. В Минобороны рассказали, что два аппарата уничтожены в небе над Подмосковьем, еще один был подавлен и упал на территории комплекса «Москва-Сити».

После первой атаки БПЛА на «Москва-Сити» в Кремле говорили, что повышение уровня террористической опасности в Москве и Подмосковье не планируется, поскольку все меры безопасности и так усилены.