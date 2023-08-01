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12:28, 1 августа 2023Россия

Кремль не нашел общего между ударами дронов ВСУ по Москве и терактом в США

Песков не нашел общего между ударами дронов ВСУ по Москве и терактом 11 сентября

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Кремль не нашел общего между ударами дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по башням «Москва-Сити» и террористической атакой в США 11 сентября 2001 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что угроза ударов беспилотников в Москве сохраняется, в этой связи принимаются меры. По мнению представителя Кремля, комментировать данную тему с экспертной точки зрения следует только военным.

До этого мэр столицы Сергей Собянин заявил о повреждении фасада в башне «Москва-Сити» из-за атаки дрона.

1 августа украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) пытались атаковать Москву. Прошлая попытка атаки была двумя днями ранее — в воскресенье, 30 июля. В Минобороны рассказали, что два аппарата уничтожены в небе над Подмосковьем, еще один был подавлен и упал на территории комплекса «Москва-Сити».

После первой атаки БПЛА на «Москва-Сити» в Кремле говорили, что повышение уровня террористической опасности в Москве и Подмосковье не планируется, поскольку все меры безопасности и так усилены.

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    Анна Щербакова
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