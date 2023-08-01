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14:41, 1 августа 2023Бывший СССР

На Украине обвинили Россию в мятеже в Нигере

Советник главы офиса Зеленского Подоляк обвинил Россию в мятеже в Нигере

Фото: Souleymane Ag Anara / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил Россию в мятеже в Нигере. Об этом он написал в Twitter.

«Уже абсолютно очевидно, что за так называемым военным переворотом в Нигере стоит Россия», — высказался Подоляк. Он считает, что об этом говорит поддержка мятежа со стороны якобы «пророссийских» Мали и Буркина-Фасо.

В ночь на 27 июля нигерские военные объявили об отстранении президента страны Мохамеда Базума и переходе всей полноты власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия выступает за восстановление законности в государстве, а также за сдержанность всех сторон. По его словам, Москва желает, чтобы Нигер «вернулся в конституционное русло и продолжил выполнять решение тех огромных задач, которые стоят на пути развития этой страны».

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    Кристина Есикова
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