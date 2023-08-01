Москвичи стали совершать больше покупок в интернет-магазинах

Оборот онлайн-покупок в Москве увеличился на 18 процентов

Москвичи стали совершать больше покупок в онлайн-магазинах — в мае 2023 года оборот онлайн-торговли в столице вырос на 18 процентов по сравнению с показателем аналогичного месяца прошлого года и составил 85,4 миллиарда рублей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Торговые онлайн-площадки и интернет-магазины для многих стали основным местом как приобретения товаров повседневного спроса, так и крупных покупок», — заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что популярности онлайн-торговли способствуют гибкая ценовая политика площадок и расширение ассортимента, а также внедрение различных платежных опций и отлаженные сервисы доставки.

В общем обороте торговли Москвы доля онлайн-покупок выросла с 15,3 процента в мае 2022 года до 16,9 процента в мае 2023 года. По данным московского Департамента экономической политики и развития, максимальный прирост продаж зафиксировали у продуктов питания — их оборот вырос на 35,6 процента. Продажи мебели и предметов интерьера увеличились на 22,4 процента, а цифровой и бытовой техники — на 20,3 процента. Прирост продаж товаров для здоровья и красоты составил 18,1 процента.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что устаревшие столичные торговые центры обновят по аналогии с городскими рынками. У зданий обновят фасады, а на освободившихся от торговли площадках разместят досуговые и образовательные пространства.

