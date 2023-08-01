Последствия прилета беспилотника в башню «Москва-Сити» показали на видео

Mash показал кадры последствий прилета беспилотника в башню «Москва-Сити»

Последствия прилета беспилотника в башню «IQ Квартал» комплекса «Москва-Сити» в столице показали на видео. Кадры показал Telegram-канал Mash.

На месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты исследуют этаж, куда попал БПЛА.

Ранее в Минобороны России сообщили о попытке украинских беспилотников атаковать объекты в Москве, два уничтожены над Подмосковьем, еще один подавлен, упал на территории комплекса «Москва-Сити».

В ночь на 1 августа БПЛА попал в одну из башен комплекса «Москва-Сити» в столице. Кроме того, стало известно, что российские системы ПВО сбили еще один беспилотный летательный аппарат в Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько беспилотников были сбиты системой ПВО при попытке пролета в город. По предварительным данным, пострадавших нет.

Прошлая атака на две башни столичного высотного комплекса произошла 30 июля, тогда фасады офисных зданий оказались повреждены. Происшествие обошлось без пострадавших.

