Отказ Украины взять ответственность за атаки в Черном море объяснили
Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин прокомментировал «Ленте.ру» отказ Киева взять ответственность за атаки на гражданские суда в Черном море. В беседе с «Лентой.ру» специалист отметил, что такая позиция является элементом информационной войны.
«Идет информационная война, и задача Украины заключается в том, чтобы выставить себя жертвой в глазах всего международного сообщества и заверить его, что Украина якобы вообще не атакует гражданские объекты», — сказал он.
Специалист также напомнил об атаках и попытках атак, предпринятых Вооруженными силами Украины (ВСУ) в отношении объектов на территории Москвы, а также о терактах на Крымском мосту, за которые, как отметил эксперт, Киев взял свою ответственность. В связи с этим, по мнению собеседника «Ленты.ры», складывается «двоякая» ситуация.
«В частности, в ситуации с атакой на Крымской мост атаки совершались не по военной инфраструктуре, а по гражданской. Вот такая получается двоякая ситуация, ведь под свои успехи они (Киев — прим. «Ленты.ру») получают военную помощь от Запада», — добавил Блохин
Ранее Минобороны России заявило о попытке атаки надводных дронов Вооруженных сил Украины на гражданские суда в Черном море, корабли следовали в сторону пролива Босфор. По данным оборонного ведомства, три украинских надводных дрона были обнаружены и уничтожены кораблями Военно-морского флота России, сопровождавшими транспорт.
Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя эту информацию, сообщил, что Украина не совершала атаки и не нападала на гражданские суда в Черном море.
«Украина не нападала, не нападает и не будет нападать на гражданские суда, как и на любые другие гражданские объекты», — сказал он.