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18:23, 1 августа 2023Россия

В России ответили на призыв Евросоюза не эскалировать СВО из-за атак на Москву

Депутат Журова: призыв ЕС не эскалировать СВО из-за атак на Москву — пиар-ход

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Призыв Евросоюза (ЕС) не эскалировать боевые действия в зоне специальной военной операции из-за атак украинских беспилотников (БПЛА) на Москву — это пиар-ход, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» она ответила на просьбу представителя внешнеполитической службы ЕС Набилу Массрали.

«Атаки украинских беспилотников на Москву — это нестандартная ситуация, трактовать которую можно по-разному. С одной стороны, идет спецоперация в зоне конфликта. А с другой стороны, это реально террористический акт», — заявила Журова.

Евросоюз, по словам депутата, считает, что Россия ответит террористическим актом на атаки украинских БПЛА. Но Москва не будет так действовать, убеждена Журова.

«Они этого и боятся. Если наша реакция будет происходить на фронтах, то это будет другой разговор. Это и будет наш ответ», — сказала парламентарий.

Это заявление — это пиар, чтобы сделать из России монстра, который готов на такие действия. Они же хотят именно так нас преподнести, что мы чуть ли не моментально должны были нажать на ядерную кнопку

Светлана Журова депутат Госдумы
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Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Набилу Массрали призвала Россию не использовать атаки украинских БПЛА на Москву для эскалации боевых действий на Украине. Она добавила, что Евросоюз не имеет никакой независимой информации о деталях этого инцидента или происхождении дронов.

1 августа украинские беспилотные летательные аппараты вновь попытались атаковать Москву. Как заявили в Минобороны России, два аппарата были уничтожены в небе над Подмосковьем, еще один был подавлен и упал на территории комплекса «Москва-Сити».

Прошлая попытка атаки была двумя днями ранее — в воскресенье, 30 июля. В результате были повреждены фасады на двух офисных башнях делового центра «Москва-Сити».

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    Варвара Кошечкина
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