Огромный паук позвонил в дверь и напугал спящую пару

Спящую пару разбудил звонок паука в дверь

Семейную пару из Великобритании посреди ночи разбудил паук, который позвонил в дверь. Об этом пишет Daily Mirror.

Джон Вуд и его жена Ребекка отдыхали в Озерном крае, когда в три часа ночи кто-то позвонил в дверь их дома. Установленное на телефоне приложение разбудило спящих Вудов и уведомило пару о том, что сработал детектор на двери. Когда 35-летний Джон стал проверять видеотрансляцию, рассчитывая увидеть на записи воров или хулиганов, он не обнаружил там людей. К его удивлению, в объективе был только огромный паук. Членистоногое умудрилось нажать на кнопку звонка одной из восьми лапок.

«Была середина ночи, мы были в кровати. Мы подумали, что кто-то пытается забраться в дом, пока нас нет. А потом мы увидели ползущего паука, похожего на пришельца. Моя жена заметила его первой, он очень напугал ее, она запаниковала и теперь не хочет возвращаться домой. Наш сын считает, что там поселился "чужой"», — рассказал Вуд.

Ранее сообщалось, что в Австралии змея постучалась в дверь дома. Предположительно, она сделала это, чтобы люди помогли ей спасти другую змею, застрявшую в отверстии неподалеку.