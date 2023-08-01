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15:28, 1 августа 2023Бывший СССР

На Украине захотели отправить в отставку министра спорта

Комитет Верховной Рады рассмотрит вопрос об отставке министра спорта Гутцайта
Вадим Гутцайт

Вадим Гутцайт. Фото: Sergei CHUZAVKOV / Wikimedia

Проект постановления об отставке министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта будет рассмотрен Комитетом по вопросам молодежи и спорта Верховной Рады страны. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что заседание запланировано на четверг, 3 августа.

26 января Гутцайт заявил, что сборная Украины может пропустить Олимпиаду-2024, если в ней примут участие сборные России и Белоруссии. Позднее министр сообщил о возможности пересмотра запрета для украинских спортсменов участвовать в соревнованиях, где будут российские и белорусские спортсмены.

27 июля Министерство молодежи и спорта Украины разрешило спортсменам принимать участие в международных соревнованиях, на которых атлеты из России и Белоруссии выступают в нейтральном статусе. При этом отмечалось, что запрет на участие украинских сборных продолжает действовать на турниры, где российские и белорусские спортсмены выступают под своими флагами.

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    Кристина Есикова
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