На Украине захотели отправить в отставку министра спорта

Комитет Верховной Рады рассмотрит вопрос об отставке министра спорта Гутцайта

Проект постановления об отставке министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта будет рассмотрен Комитетом по вопросам молодежи и спорта Верховной Рады страны. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что заседание запланировано на четверг, 3 августа.

26 января Гутцайт заявил, что сборная Украины может пропустить Олимпиаду-2024, если в ней примут участие сборные России и Белоруссии. Позднее министр сообщил о возможности пересмотра запрета для украинских спортсменов участвовать в соревнованиях, где будут российские и белорусские спортсмены.

27 июля Министерство молодежи и спорта Украины разрешило спортсменам принимать участие в международных соревнованиях, на которых атлеты из России и Белоруссии выступают в нейтральном статусе. При этом отмечалось, что запрет на участие украинских сборных продолжает действовать на турниры, где российские и белорусские спортсмены выступают под своими флагами.