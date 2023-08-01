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07:08, 1 августа 2023Мир

В Индии рассказали о подвиге российского танка в бою с колонной ВСУ

Издание Hindustan Times опубликовало видео с подвигом экипажа российского танка

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Индийское издание Hindustan Times опубликовало видеосюжет, который посвящен «яростному» бою одиночного танка ВС России с колонной ВСУ в Запорожье. Как отмечается в ролике, в результате ожесточенного боя «украинские танки и бронетехнику разнесло вдребезги».

«Российскому танку удалось уничтожить как минимум два украинских танка и пять машин MRAP M1224 MaxxPro американского производства», — сказано в аннотации к видео.

Также журналисты отметили, что в результате ожесточенного боя «украинские танки и бронетехнику разнесло вдребезги». Подчеркивается, что российский танк использовал лесополосу для укрытия и постоянно вел огонь по позициям ВСУ. При этом значительных повреждений российской бронемашине не нанесли, резюмируется в ролике.

Ранее HindustanTimes выпустило видеосюжет, который посвящен захвату российскими военными украинской БМП CV90 шведского производства. Ролик назывался «Путин смеется последним, когда Киев теряет первую шведскую машину CV90 в битве с Россией».

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    Марина Совина
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