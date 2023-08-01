Okko представит документальные фильмы о Джонни Деппе

Онлайн-кинотеатр Okko представит три документальных фильма о Джонни Деппе

Онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно представит документальные фильмы, посвященные американскому актеру Джонни Деппу. Три картины — «Джонни Депп: король культа», «Депп против Херд: на кон поставлено все» и «Депп против Херд: вердикт» — выйдут во вторник, 1 августа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе российского стримингового сервиса.

«Уже несколько лет мир наблюдает за головокружительной карьерой одного из самых известных актеров мира и тем, как легко она может быть разрушена. Тенденция играть чудаковатых отщепенцев, чьи странности непонятны обществу, заслуженно сделала Джонни Деппа одним из культовых актеров», — говорится в сообщении Okko.

Фильм «Джонни Депп: король культа» расскажет о методах работы артиста и творческой связи с режиссером Тимом Бертоном. Кроме того, в ленте будет представлен взгляд близких и друзей на звезду «Пиратов Карибского моря».

В документальных фильмах «Депп против Херд: на кон поставлено все» и «Депп против Херд: вердикт» зритель сможет увидеть драматичную историю судебного разбирательства по делу о клевете между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд.

В июне 2022 года суд присяжных признал Херд виновной в клевете на Деппа. Присяжные пришли к выводу, что за обвинениями актрисы в адрес бывшего мужа стоял злой умысел. Также они постановили, что Херд должна выплатить Деппу 15 миллионов долларов компенсации. При этом актера обязали выплатить Херд компенсацию в размере двух миллионов долларов.