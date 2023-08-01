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06:30, 1 августа 2023Мир

Передачу словацких САУ Zuzana 2 Украине связали с утилизацией

Политолог Перенджиев объяснил передачу словацких САУ Zuzana 2 ВСУ утилизацией

Фото: Mato Z / Shutterstock / Fotodom

Передача словацких самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 Украине связана с утилизацией машин. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Дело в том, что Словакия, как и Чехия, все, что могли передать, уже передали. Наверное, раньше срок этих САУ не был израсходован, а теперь подошел срок списания. Поэтому они решили отдать машины Украине, где они сами утилизируются», — заявил эксперт.

Сейчас такая система утилизации со стороны стран прежде всего Восточной Европы

Александр Перенджиеввоенный политолог
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Ранее стало известно, что Украина 1 августа получит две САУ Zuzana 2 калибра 155 миллиметров. Это первые 2 из 16 боевых машин, за которые Словакии заплатили Дания, Норвегия и Германия.

САУ Zuzana 2 построена на шасси Tatra 8x8. В боекомплекте имеется 40 снарядов калибра 155 миллиметров.

В конце 2022 году Словакия уже поставила Украине восемь таких машин.

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    Варвара Кошечкина
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