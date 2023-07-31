Украина в ближайшее время получит две словацкие САУ Zuzana 2

Dennik: Украина в ближайшее время получит две словацкие САУ Zuzana 2

Украина 1 августа получит две словацкий самоходные артиллерийские установки (САУ) Zuzana 2 калибра 155 миллиметров. Об этом пишет словацкое издание Dennik.

Это первые две из 16 боевых машин, за которые Словакии заплатили Дания, Норвегия и Германия и которые передадут Украине. Передача состоится в городе Дубница-над-Вагом, где выступят премьер-министр Словакии Людовит Одор и министр обороны Мартин Скленар.

САУ Zuzana 2 построена на шасси Tatra 8x8, в боекомплекте имеется 40 снарядов калибра 155 миллиметров. В 2022 году Словакия уже поставила Украине восемь таких машин.

В начале июля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Словакия будут совместно производить гаубицы Zuzana 2. Он объявил об этом в ходе пресс-конференции со словацкой коллегой Зузаной Чапутовой.