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11:19, 17 января 2023Мир

Словакия поставила Украине последнюю гаубицу Zuzana 2

Словакия поставила Украине последнюю гаубицу Zuzana 2 в рамках июньского контракта
СюжетМинобороны:

Фото: Pfc. Jacob Bradford / Wikipedia

Словакия закончила выполнение контракта, заключенного с Украиной в июне: 16 января Киев получил последнюю самоходную гаубицу Zuzana 2. Всего в рамках договора было поставлено восемь машин этого типа, пишет Bild .

«Мы убеждены, что с их помощью украинские защитники смогут спасти как можно больше жизней и приблизить свою родину к безоговорочной победе над врагом», — заявил глава Минобороны Словакии Ярослав Надь.

При этом словацкий завод Konstrukta-Defence уже начал работу над следующей партией САУ Zuzana 2 для Украины. Речь идет о 16 единицах техники, покупку которой взяли на себя Германия, Дания и Норвегия.

Союзники Украины предоставили Киеву более четырех тысяч единиц бронетехники, артиллерийских орудий, самолетов и других систем вооружения, в частности, 410 танков советской эпохи, около 300 единиц бронетехники и боевых машин пехоты, 1100 бронетранспортеров.

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Виктория Кондратьева
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