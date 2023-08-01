В ООН прокомментировали планы Эр-Рияда провести переговоры по Украине

В ООН заявили, что не знают об участии организации в саммите Эр-Рияда по Украине

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что не знает об участии организации в саммите Эр-Рияда по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не осведомлен о каком-либо участии ООН на данном этапе», — прокомментировал он планы Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что на переговоры, которые планируется провести в августе, пригласили ЮАР. Также ожидается, что в них примет участие советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.

Впервые о намерении Эр-Рияда провести переговоры по Украине сообщила газета The Wall Street Journal. Уточнялось, что они состоятся в Джидде. На саммит предполагается пригласить представителей порядка 30 стран, в числе которых — Украина, западные государства, Индия, Бразилия. При этом России, как отмечало издание, в этом списке нет.