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20:08, 1 августа 2023Мир

В ООН прокомментировали планы Эр-Рияда провести переговоры по Украине

В ООН заявили, что не знают об участии организации в саммите Эр-Рияда по Украине

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что не знает об участии организации в саммите Эр-Рияда по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не осведомлен о каком-либо участии ООН на данном этапе», — прокомментировал он планы Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что на переговоры, которые планируется провести в августе, пригласили ЮАР. Также ожидается, что в них примет участие советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.

Впервые о намерении Эр-Рияда провести переговоры по Украине сообщила газета The Wall Street Journal. Уточнялось, что они состоятся в Джидде. На саммит предполагается пригласить представителей порядка 30 стран, в числе которых — Украина, западные государства, Индия, Бразилия. При этом России, как отмечало издание, в этом списке нет.

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