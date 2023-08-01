Влияние атак беспилотников на рынок жилья в «Москве-Сити» оценили

News.ru: атаки дронов незначительно повлияли на рынок жилья в «Москве-Сити»

Атаки украинских беспилотников не оказали значительного влияния на рынок жилья международного делового цента «Москва-Сити». Такую оценку воздействию данной ситуации на рынок недвижимости дал риелтор Константин Барсуков, его слова передает издание News.ru.

По мнению эксперта, появление дронов приостановило часть сделок. При этом он отметил, что сомневается в том, что подобное явление стало «глобальной тенденцией». «Там ничего страшного не происходит. Понятно, что, возможно, определенным образом спрос приостановится на время — посмотреть. Опять же, все восстанавливается, ущерба никакого не наносится. Может быть, кто в моменте хотел сделку заключить, он ее притормозил или отказался. Но чего-то резкого не будет, рынок недвижимости очень редко бывает резким», — отметил Барсуков.

Представители агентств недвижимости Skyline и Nestory сообщили, что атаки беспилотников не повлекли за собой падение цен на аренду или покупку жилой или нежилой недвижимости. В Skyline добавили, что более точно влияние этих инцидентов на рынок жилья в «Москве-Сити» удастся оценить по прошествии некоторого времени.

В этот же день рано утром стало известно, что беспилотный летательный аппарат попал в одну из башен комплекса «Москва-Сити» в столице, перед этим он был подавлен системами ПВО. Кроме того, два других дрона были уничтожены в небе над Подмосковьем — в Одинцовском и Наро-Фоминском районах. По данным экстренных служб, все они были запущены с территории Украины. Пострадавших в результате атаки нет.