Белый дом заявил об отсутствии угроз для граждан США в Нигере

Белый дом: угроз для граждан США в Нигере нет, эвакуация пока не планируется

Угроза для граждан США из-за госпереворота в Нигере отсутствует, пока их эвакуация не планируется. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Reuters.

«Мы не видим никаких признаков прямых угроз гражданам США или нашим объектам. И поэтому мы не меняли своей позиции относительно присутствия в Нигере в настоящее время», — сказал он. Кирби подчеркнул, что Вашингтон продолжает ежечасно следить за ситуацией в стране.

Ранее он отметил, что CША не видят признаков организации или какой-либо поддержки Россией государственного переворота в Нигере. Он добавил, что нет свидетельств материальной поддержки России, что Москва как-либо несет ответственность за происходящее.

В ночь на 27 июля военные объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Евросоюз в связи с мятежом приостановил финансовую поддержку страны.