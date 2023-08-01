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10:52, 1 августа 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского пообещали «больше дронов» после атаки БПЛА на Москву

Подоляк заявил, что будет «больше неустановленных дронов» после атаки на Москву

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что будет «больше неустановленных дронов» после атаки беспилотников на Москву. Об этом он написал в Twitter.

«Больше неустановленных дронов (…) больше войны», — высказался Подоляк.

Утром 1 августа сообщалось о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в Одинцово и Наро-Фоминске. Впоследствии в Минобороны подтвердили факт работы ПВО и заявили о новой попытке дронов атаковать столицу. Там уточнили, что два аппарата уничтожены в небе над Подмосковьем, еще один был подавлен и упал на территории комплекса «Москва-Сити».

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    Кристина Есикова
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