В офисе Зеленского пообещали «больше дронов» после атаки БПЛА на Москву

Подоляк заявил, что будет «больше неустановленных дронов» после атаки на Москву

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что будет «больше неустановленных дронов» после атаки беспилотников на Москву. Об этом он написал в Twitter.

«Больше неустановленных дронов (…) больше войны», — высказался Подоляк.

Утром 1 августа сообщалось о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в Одинцово и Наро-Фоминске. Впоследствии в Минобороны подтвердили факт работы ПВО и заявили о новой попытке дронов атаковать столицу. Там уточнили, что два аппарата уничтожены в небе над Подмосковьем, еще один был подавлен и упал на территории комплекса «Москва-Сити».