В Финляндии отказались упрощать условия въезда россиянам

Финский депутат заявил о невозможности упрощения условий въезда для россиян

В Финляндии заявили об отказе упрощения условий въезда в страну для россиян. По словам финского депутата от Национальной коалиционной партии Юкки Копра, которые приводит сайт местной телерадиокомпании Yle, у них нет возможности делать послабления в визовой политике для путешественников из России.

«На данный момент граждане РФ могут попасть в Финляндию в том случае, если (их) недвижимость требует неотложного обслуживания. На мой взгляд, этого достаточно», — отметил Копра.

Депутат добавил, что в данном случае речь идет о международной репутации Финляндии, которая может пострадать в случае поездок россиян в другие страны Шенгенской зоны транзитом.

По данным источника, в июле местные СМИ писали о том, что владельцы финской недвижимости из России подписали петицию, в которой призвали облегчить им въезд в страну.

Ранее сообщалось, что бизнес на востоке Финляндии, ориентированный в основном на туристов, приходит в упадок после закрытия границы с Россией. Такая участь постигла компанию Saimaa Travel, которая совершала круизы из Лаппеенранты в Выборг на протяжении последних 20 лет. За фирмой числится долг в 260 тысяч евро.

