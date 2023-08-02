Дочь Тутберидзе впервые выступила за Грузию

Дочь Тутберидзе Диана Дэвис впервые выступила за Грузию

Сменившие гражданство фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин впервые выступили за Грузию. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмены показали ритм-танец на турнире по танцам на льду Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (США) и заняли второе место. Представители Грузии набрали 74,35 балла. Лидируют американцы Уна Браун и Гэйдж Браун, в активе которых 75,26 балла. Тройку замыкает еще одна пара из США — Ева Пэйт и Логан Бай (72,78 балла). Произвольный танец спортсмены продемонстрируют позже 2 августа.

5 мая главный тренер сборной России Елена Чайковская заявила, что исполком Федерации фигурного катания страны одобрил смену спортивного гражданства Дэвис, дочери тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, и Смолкина, сына актера Бориса Смолкина. С сезона-2023/2024 они представляют Грузию.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в сезоне-2021/2022. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Сезон-2022/2023 спортсмены, живущие в США, пропустили.