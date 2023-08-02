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07:15, 2 августа 2023Спорт

Олимпийская чемпионка посоветовала комплекс упражнений для ленивых

Чемпионка ОИ Мария Шурочкина посоветовала комплекс упражнений для ленивых

Фото: Marko Djurica / Reuters

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина посоветовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) комплекс упражнений для ленивых.

Первое упражнение помогает проработать внутреннюю поверхность бедра. Исходное положение — лежа на спине с опорой на локти, согнутые в коленях ноги подняты под прямым углом. Затем одну ногу нужно распрямить параллельно полу и на этом же уровне отвести максимально вбок, после вернуться в исходное положение и сменить ногу.

Второе упражнение направлено на мышцы пресса. Исходное положение — сидя с опорой на ладони сзади. В первой части упражнения необходимо поднять до прямой линии тела, а после опустить таз. Во второй части нужно опуститься на локти и прижать к себе согнутые в коленях ноги, после чего вернуться в исходное положение.

Заключительное упражнение — растяжка. Шурочкина советует принять позу бабочки — в положении сидя сведите стопы и притяните их к себе, при этом колени должны быть направлены в разные стороны. Затем вытяните руки вперед и потянитесь.

Спортсменка рекомендует выполнять первые два упражнения по девять раз, а растяжку — 30 секунд. Такой круг стоит повторить три раза.

Шурочкина — двукратная олимпийская чемпионка в групповом упражнении. Также на ее счету 11 побед на чемпионатах мира.

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    Андрей Стрельцов
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