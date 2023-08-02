Идею Байдена оплатить оружие Тайваню из бюджета для Украины объяснили

Политолог Топорнин: помощь Тайваню из денег США для Киева связана с бюрократией

Президент США Джо Байден хочет предоставить военную помощь Тайваню из выделенных для Украины денег из-за бюрократических процедур. Так в беседе с «Лентой.ру» доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин объяснил, почему политик хочет использовать именно этот бюджет.

Как в США выделяют деньги на поддержку других стран

«Обычно деньги на международные операции заранее оговариваются и утверждаются Конгрессом. Поэтому если Байден хочет какие-то дополнительные средства выделить Тайваню, то надо опять объяснять Конгрессу, а там сейчас преобладают республиканцы. Американцы подходят уже к последнему году правления Байдена, и республиканцы это все могут использовать против действующего президента. Чтобы облегчить распределение этих денег, можно сделать иным образом — перераспределить те средства, которые уже выделены на международную деятельность, например, на ту же Украину. Может быть, они посчитали, что помощи Украине, которую оказывают США, вполне достаточно и нет необходимости держать дополнительные средства, Тайваню, мол, они нужнее, поэтому такое решение президента Байдена», — считает он.

Конечно, это вызовет неудовольствие со стороны Киева. Он, по сути, сейчас стопроцентно зависит от внешних финансовых инвестиций, внешней финансовой помощи. Конечно, каждый доллар, даже если он не перечислен, а уже выделен, на счету Николай Топорнин политолог

Почему США помогают Тайваню?

США поддерживают борьбу Тайваня за независимость, поскольку это соответствует принципам демократии. К тому же у Вашингтона напряженные отношения с Пекином, который считает остров своей территорией, отметил Николай Топорнин.

«Китай является сегодня главным оппонентом США, это записано и в национальной доктрине. Соответственно, какие есть раздражители у Китая? Ситуация вокруг Тайваня. Китай много раз говорил о том, что Тайвань — это островная часть материкового Китая. Но пока Тайвань идет по другому пути развития и не собирается объединяться с Китаем или входить под юрисдикцию Пекина. Естественно, что Тайвань в первую очередь опирается на США, здесь и военная поддержка, и финансовая поддержка, и поддержка технологиями. Тайвань очень сильно зависит от помощи со стороны США», — сказал он.

К тому же Джо Байден должен был учесть финансовое положение дел Киева, отметил политолог.

Если брать финансовую ситуацию на Украине, то бюджет полностью сбалансирован. Ведутся боевые действия, часть территории не контролируется украинцами, разрушений очень много, но в бюджете все хорошо. Наверняка это было просчитано и проработано, чтобы не нанести ущерб Украине Николай Топорнин политолог

По информации издания Financial Times (FT), американский лидер хочет обратиться к Конгрессу с просьбой выделить деньги на военную помощь Тайваню из бюджета для поддержки Киева. Если нижняя палата американского парламента согласится, Тайбэй впервые получит оружие через систему иностранного военного финансирования, отмечает издание.

29 июля глава США поручил выделить Тайваню до 345 миллионов долларов оборонных средств и услуг через Министерство обороны страны. Эти средства пойдут на обучение и тренировки для помощи острову.

В МИД Китая, в свою очередь, заявили, что планы Вашингтона нарушают суверенитет и территориальную целостность Китая, а также разрушают отношения между КНР и США.