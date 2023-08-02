Российский футболист рассказал об отказе от предложений клубов Европы

Футболист «Балтики» Жиров заявил об отказе от предложений европейских клубов

Защитник калининградской «Балтики» Александр Жиров рассказал об отказе от предложений, которые поступали ему от европейских клубов. Его слова приводит РИА Новости.

«Были переговоры. От европейских команд предложения были, но я играю здесь. Футболист не знает, где он может оказаться через полгода-год», — заявил спортсмен. Жиров подчеркнул, что его устроили предложенные «Балтикой» условия, поэтому он быстро подписал контракт с командой.

Жиров выступал в немецком «Зандхаузене» с 2018 года и провел в составе клуба 151 матч. В июне на правах свободного агента 32-летний защитник перешел в «Балтику».

В феврале бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал российских футболистов, отказывающихся выступать в европейских клубах. Он посчитал, что лимит на легионеров дает возможность средним российским игрокам получать большие контракты и не думать о футболе.