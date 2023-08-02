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17:46, 2 августа 2023Спорт

Российский футболист рассказал об отказе от предложений клубов Европы

Футболист «Балтики» Жиров заявил об отказе от предложений европейских клубов
Александр Жиров

Александр Жиров. Фото: Сергей Расулов / РИА Новости

Защитник калининградской «Балтики» Александр Жиров рассказал об отказе от предложений, которые поступали ему от европейских клубов. Его слова приводит РИА Новости.

«Были переговоры. От европейских команд предложения были, но я играю здесь. Футболист не знает, где он может оказаться через полгода-год», — заявил спортсмен. Жиров подчеркнул, что его устроили предложенные «Балтикой» условия, поэтому он быстро подписал контракт с командой.

Жиров выступал в немецком «Зандхаузене» с 2018 года и провел в составе клуба 151 матч. В июне на правах свободного агента 32-летний защитник перешел в «Балтику».

В феврале бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал российских футболистов, отказывающихся выступать в европейских клубах. Он посчитал, что лимит на легионеров дает возможность средним российским игрокам получать большие контракты и не думать о футболе.

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    Анастасия Борисова
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