Легенда МЮ раскритиковал российских футболистов за отказ играть в Европе

Канчельскис раскритиковал российских футболистов за отказ выступать в европейских клубах

Бывший футболист сборной России и легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал российских спортсменов, отказывающихся выступать в европейских клубах. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Лимит на легионеров дает возможность средним российским футболистам получать контракты мечты и больше не думать о футболе, целях — им все побоку», — заявил Канчельскис. Он выразил уважение трем россиянам, играющим в европейских чемпионатах: хавбеку «Монако» Александру Головину, полузащитнику «Торино» Алексею Миранчуку и голкиперу «Бристоль Сити» Никите Хайкину.

Миранчук перешел в «Торино» на правах аренды из «Аталанты», с которой подписал контракт в 2020 году. Головин играет в составе «Монако» с 2018 года. Хайкин заключил соглашение с «Бристоль Сити» в январе 2023 года. Голкипер известен также по выступлениям за норвежский «Буде-Глимт».

31 октября прошлого года Канчельскис посоветовал полузащитнику «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву обратить внимание на европейские чемпионаты. «Если у него есть предложения, то ему нужно быстро собирать чемоданы и бежать любым способом в Европу», — призвал он.