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05:06, 2 августа 2023Мир

Пентагон сообщил об ответе КНДР о перебежавшем на их сторону военном США

Пентагон: КНДР ответила на запрос ООН о перебежавшем на их стороны военном США

Фото: Pixabay

КНДР ответила на запрос командования сил ООН о перебежавшем на их сторону военном США Трэвисе Кинге. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, его слова приводит РИА Новости.

«Могу подтвердить, что КНДР ответила командованию ООН», — заявил чиновник американского оборонного ведомства.

Райдер добавил, что в Пхеньян по каналам миротворческих сил международной организации передавались запросы относительно военнослужащего США, однако новой информацией Пентагон не располагает.

24 июля командование сил ООН начало переговоры с КНДР по поводу возвращения Трэвиса Кинга, сбежавшего в Северную Корею.

Ранее стало известно, что американский солдат незаконно перешел границу между Южной Кореей и КНДР. Сообщалось, что мужчина находился в демилитаризованной зоне в туристических целях.

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    Марина Совина
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