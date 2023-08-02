Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:00, 2 августа 2023Экономика

Аналитик назвал рост курса доллара выше 94 рублей спекулятивным

Аналитик Шеин: у курса выше 94 рублей за доллар нет фундаментальных оснований
СюжетКурс доллара:

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Рост курса доллара выше 94 рублей спекулятивен, и для него нет фундаментальных оснований. Об этом заявил директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин, его цитирует газета «Известия».

По словам аналитика, с курсом российской валюты сложилась странная ситуация: в последние три недели рубль должен был укрепляться, а не падать. На него должны были повлиять рост цен на нефть, как российскую, так и иностранные марки, начало налогового периода, а также решение Банка России продавать юани. Однако вместо этого отечественная валюта обновила минимумы 28 марта 2022 года.

«Скорее, это следствие того, что на таком разбалансированном рынке такие спекулятивные движения могут происходить», — назвал возможную причину волатильности на рынке Шеин. По его словам, если курс закрепится на отметке в 94 рубля, стоит ждать дальнейшего укрепления доллара до 98 или даже до 100 рублей.

Курс доллара от TradingView

На торгах на Московской бирже в среду, 2 августа, курс доллара превысил 94 рубля. На максимуме американская валюта поднималась до 94,06 рубля. Одновременно с этим евро преодолел планку в 103 рубля впервые с 28 марта 2022 года.

Старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев заявил, что рублю не помогло решение Центробанка увеличить объемы продажи юаней из Фонда национального благосостояния. Также к укреплению валюты не привел рост цен на нефть — по словам главного аналитика ПСБ Дениса Попова, значительная часть расчетов за российский экспорт теперь ведется в рублях и валютах дружественных стран, поэтому приток долларов и евро ослаб, и вернуть выручку в «дружественных» валютах в Россию бывает проблематично.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    Курсы евро и доллара рекордно выросли. Почему падает рубль и что будет с курсом валют дальше?

    Путин и Эрдоган условились определить место и время встречи

    Племянница Елизаветы II снялась в откровенном образе для журнала

    Стилист призвала выбросить пять вещей из гардероба

    Роберт Дауни-младший раздарит свои автомобили

    Экономист высказалась о будущем курса доллара и евро

    Мальчик упал в кратер вулкана и выжил

    «Зенит» включил в заявку не желавшего возвращаться в Россию иностранца

    В США рассказали об огромных потерях ВСУ в Запорожской области

    Минск ответил на обвинения Варшавы в нарушении границ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости