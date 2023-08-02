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00:13, 2 августа 2023Россия

Сенатор рассказал о месте запуска атаковавших Москву украинских дронов

Сенатор Перминов: украинские войска запускают дроны с территории России

Фото: Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают беспилотники с территории России, поэтому гражданам нужно проявлять повышенную бдительность, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Перминов. Об этом пишет Ura.ru.

Он призвал россиян сообщать обо всем подозрительном в правоохранительные органы. «Эти беспилотники не с территории Украины прилетают. Они прилетают с наших территорий, то есть кто-то запускает их», — рассказал сенатор о месте запуска атаковавших Москву дронов. По мнению эксперта, справиться с этой проблемой без консолидации всего общества будет сложно.

«Если увидели в поле, что кто-то пытается что-то запустить, а сейчас у всех есть телефоны, сообщите в компетентные органы», — рекомендовал он.

Утром 1 августа жители рассказали о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в Одинцово и Наро-Фоминске. Впоследствии в Минобороны подтвердили факт работы ПВО и заявили о новой попытке дронов атаковать столицу.

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    Марина Совина
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