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00:22, 2 августа 2023Спорт

Белорусская теннисистка оценила отсутствие рукопожатий с украинками

Азаренко назвала объявление об отсутствии рукопожатий с украинками запоздалым
Виктория Азаренко

Виктория Азаренко. Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports / Reuters

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко оценила объявление об отсутствии рукопожатий с украинками перед матчами. Ее слова передает Tennis Infinity.

Азаренко назвала запоздалым на 18 месяцев решение сообщать фанатам до начала матчей о том, что с украинские спортсмены не будут пожимать руки россиянам и белорусам. «Мне все равно, правда. Как долго мы собираемся говорить об этом? Это так важно? Интересно ли людям, что об этом постоянно пишут одно и то же?» — добавила теннисистка.

Ранее украинка Элина Свитолина призвала Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) и Женскую теннисную ассоциацию (WTA) выступить с заявлением, что между российскими, белорусскими и украинскими игроками не будет рукопожатий. Ее просьба была удовлетворена: на турнире в Вашингтоне перед матчем было сделано соответствующее объявление.

WTA и ATP не стали полностью отстранять россиян и белорусов. Спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.

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    Дарья Коршунова
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