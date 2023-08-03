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09:30, 3 августа 2023Россия

Для москвичей устроят свадебный бал в Гостином Дворе

Ракова: «Бал влюбленных» пройдет на Московском урбанфоруме в Гостином Дворе

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В Гостином Дворе в рамках Московского урбанистического форума пройдет «Бал влюбленных». В нем примут участие 150 состоящих в официальном браке пар, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В красивую дату, 23 августа, мы приглашаем все супружеские пары на «Бал влюбленных», который пройдет в Гостином Дворе в рамках Московского урбанистического форума. В преддверии бала состоится мастер-класс, где профессиональные хореографы проведут обучение для желающих принять участие на вечернем балу. А после более сотни супругов одновременно исполнят свадебный вальс

Анастасия Раковавице-мэр Москвы

Начало бала запланировано на 18:00. За час до этого, в 17:00, профессиональные хореографы проведут для гостей мероприятия мастер-класс по исполнению вальса. Обязательно соблюдение дресс-кода (мужчины должны прийти в костюмах, женщины — в вечерних платьях) и предварительная регистрация на сайте.

«Этот день выбран не случайно, ведь красивая дата 23.08.23 — одна их самых популярных свадебных дат этого сезона, — отметила начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева. — Поучаствовать в бале влюбленных смогут также и молодожены, которые в этот день заключат брак в рамках форума».

По словам Раковой, по завершении празднования участники бала приглашаются в зал «Москва» на концерт со знаменитыми исполнителями. Кроме того, после бала пройдут «церемонии чествования юбиляров семейной жизни» — тех, кто прожил в браке 15 лет и более. О таких парах и их семьях подготовят и покажут мини-фильмы.

Ранее сообщалось, что в этот же день, 23 августа, в Гостином Дворе в рамках Московского урбанфорума пройдут свадебные церемонии, в которых примут участие знаменитости. При этом от молодоженов не потребуется дополнительных затрат, достаточно оплатить госпошлину в 350 рублей.

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    Инга Разумовская
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