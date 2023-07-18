Актеры, певцы и шоумены поженят москвичей в Гостином дворе

Вице-мэр Ракова: актеры, певцы и шоумены поженят москвичей 23.08.23 в Гостином дворе

Актеры театра и кино, а также певцы и шоумены на один день станут свадебными регистраторами и проведут церемонии бракосочетания 23 августа в Гостином дворе в рамках Московского урбанистического форума. При этом от молодоженов не потребуется дополнительных затрат, достаточно оплатить госпошлину в 350 рублей, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Гостиный двор – это уникальный исторический особняк, в котором с 1 августа по 10 сентября проходит Московский урбанистический форум — событие федерального масштаба. В рамках него мы предлагаем молодоженам заключить брак в окружении современных достижений социальной сферы. В красивую дату 23.08.23 в Гостином дворе свадебные церемонии будут проходить сразу в пяти залах старинного особняка Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

По словам Раковой, сюрпризом для москвичей станет «звездный регистратор». Знаменитости будут проводить торжественные церемонии вместе с сотрудниками столичных загсов и первыми поздравят молодоженов.

На церемонию можно пригласить неограниченное количество гостей. Мероприятие будет сниматься на фото и видео. Также по желанию жениха и невесты будут подготовлены индивидуальные видео с их инициалами и фотографиями.

Подать заявление на регистрацию брака с артистами и шоуменами можно в любом московском дворце бракосочетания или онлайн, уточнила вице-мэр. Заявления принимаются до 22 июля включительно. Те, кто уже подал заявления, могут перенести регистрацию в Гостиный двор. При подаче заявления онлайн через госуслуги или mos.ru в качестве места регистрации нужно выбрать площадку Гостиный двор.

Московский урбанистический форум будет проходить с 1 августа по 10 сентября. В интерактивном выставочном пространстве форума можно будет, в частности, посетить Музей вредных привычек, Капсулу времени и Офис управления карьерой.