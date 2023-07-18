Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:30, 18 июля 2023Россия

Актеры, певцы и шоумены поженят москвичей в Гостином дворе

Вице-мэр Ракова: актеры, певцы и шоумены поженят москвичей 23.08.23 в Гостином дворе

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Актеры театра и кино, а также певцы и шоумены на один день станут свадебными регистраторами и проведут церемонии бракосочетания 23 августа в Гостином дворе в рамках Московского урбанистического форума. При этом от молодоженов не потребуется дополнительных затрат, достаточно оплатить госпошлину в 350 рублей, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Гостиный двор – это уникальный исторический особняк, в котором с 1 августа по 10 сентября проходит Московский урбанистический форум — событие федерального масштаба. В рамках него мы предлагаем молодоженам заключить брак в окружении современных достижений социальной сферы. В красивую дату 23.08.23 в Гостином дворе свадебные церемонии будут проходить сразу в пяти залах старинного особняка

Анастасия Раковавице-мэр Москвы

По словам Раковой, сюрпризом для москвичей станет «звездный регистратор». Знаменитости будут проводить торжественные церемонии вместе с сотрудниками столичных загсов и первыми поздравят молодоженов.

На церемонию можно пригласить неограниченное количество гостей. Мероприятие будет сниматься на фото и видео. Также по желанию жениха и невесты будут подготовлены индивидуальные видео с их инициалами и фотографиями.

Подать заявление на регистрацию брака с артистами и шоуменами можно в любом московском дворце бракосочетания или онлайн, уточнила вице-мэр. Заявления принимаются до 22 июля включительно. Те, кто уже подал заявления, могут перенести регистрацию в Гостиный двор. При подаче заявления онлайн через госуслуги или mos.ru в качестве места регистрации нужно выбрать площадку Гостиный двор.

Московский урбанистический форум будет проходить с 1 августа по 10 сентября. В интерактивном выставочном пространстве форума можно будет, в частности, посетить Музей вредных привычек, Капсулу времени и Офис управления карьерой.

Что думаешь? Оцени!
    Инга Разумовская
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме возложили на США ответственность за теракт на Крымском мосту

    Бывший чемпион UFC Нганну рассказал о гонораре за поединок с Фьюри

    Маэстро Понасенков напророчил Собчак маргинальное будущее

    Врач рассказала о состоянии раненной при теракте на Крымском мосту девочки

    В России создали боевой дрон «Кукушка»

    Стали известны цены на товары заменившего Puma бренда в России

    На трассе М-4 «Дон» на Кубани столкнулись семь авто, грузовик и бензовоз

    Российский бизнесмен расстрелял чужую собаку и пригрозил пистолетом ее хозяину

    Полиция начала проверку после видео избиений подростков в Новой Москве

    Суд арестовал 21 объект недвижимости по делу блогерши Блиновской

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости