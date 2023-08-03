Китайцев напугали новыми стихийными бедствиями после разрушительных штормов

МЧС Китая: в августе на страну обрушатся три тайфуна

В августе на Китай могут обрушиться еще три тайфуна, пишет Bloomberg со ссылкой на Министерство по управлению в чрезвычайных ситуациях (МЧС) страны.

Новые стихийные бедствия в виде штормов в основном затронут восточную часть страны и прибрежные южные районы. Северные области пострадают от дождей, которых в августе выпадет больше нормы, сообщило Метеорологическое управление страны. Из-за чрезмерных осадков прогнозируются разрушения — как ожидается, будут подтоплены фермы, а также населенные пункты.

При этом в течение нескольких дней в некоторых районах Синьцзяна, Внутренней Монголии и Ганьсу сохранятся высокие температуры воздуха. На некоторых территориях количество осадков окажется ниже нормы, из-за чего могут пострадать различные посевы, включая хлопок и кукурузу.

Министерство сельского хозяйства страны заявило, что экстремальные погодные условия угрожают ведению сельского хозяйства. Власти призвали осушать затопленные поля, а также стремиться предотвратить распространение болезней среди сельскохозяйственных культур.

Ранее на Пекин обрушились сильнейшие за последние 140 лет ливни, вызванные тайфуном «Доксури». С 29 июля по 2 августа в столице Китая выпало 744,8 миллиметра осадков. Из-за вызванного ливнями наводнения эвакуировали более 127 тысяч человек.

При этом в середине лета Китай страдал от экстремальной жары — 16 июля в поселке Сан Бао воздух прогрелся до отметки в 52,2 градуса Цельсия.