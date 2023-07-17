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10:55, 17 июля 2023Среда обитания

Воздух в Китае экстремально нагрелся

16 июля воздух в китайском поселке Сан Бао прогрелся до 52,2 градуса Цельсия

Фото: Florence Lo / Reuters

В воскресенье, 16 июля, в одном из поселков Китая воздух прогрелся до экстремальных значений — температура превысила 52 градуса Цельсия. Об этом сообщает Reuters.

Так, столбик термометра в поселке Сан Бао поднялся до 52,2 градуса Цельсия. Значение оказалось рекордным. Согласно прогнозам, высокие температуры сохранятся еще как минимум в течение пяти дней. Предыдущий рекорд в стране фиксировали в 2015 году недалеко от озера Айдынкель — тогда температура достигла 50,3 градуса Цельсия.

В начале июля на фоне сильнейшей жары, охватившей регионы Китая, местные власти попросили жителей и предприятия использовать меньше электроэнергии. В некоторых районах провинции Хэбэй на севере страны ожидалось от 40 до 43 градусов тепла, в Пекине — выше плюс 40 градусов.

22 июня температура воздуха в Пекине поднялась до рекордного для этого летнего месяца уровня в 41,1 градуса. В городе объявили оранжевый уровень погодной опасности, который считается вторым по величине.

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    Нина Ташевская
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