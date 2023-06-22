В Китай пришла аномальная жара

В Пекине зафиксировали рекордные для июня 41,1 градуса Цельсия

Температура воздуха в Пекине 22 июня поднялась до рекордного для этого летнего месяца уровня в 41,1 градуса Цельсия, сообщает Reuters.

В городе объявили оранжевый уровень погодной опасности, который считается вторым по величине. Власти сообщили, что аномально теплая погода может продержаться до 24 июня. Самым жарким местом в стране стал город Танхекоу, расположенный к северо-востоку от Пекина. Там температура поднялась до 41,8 градуса.

В прошлый раз воздух в китайской столице в июне прогревался до аналогичного уровня лишь 10 июня 1961 года, тогда столбик термометра поднялся до отметки в 40,6 градуса. При этом абсолютный температурный рекорд в столице Китая был зафиксирован 24 июля 1999 года.

В середине июня температура воздуха в Пекине достигала 39,4 градуса Цельсия, а асфальт в некоторых местах прогревался до 50 градусов. Власти призвали жителей сократить время пребывания на улице, чтобы избежать теплового удара. В городском округе Шицзячжуан температура поднималась до 40 градусов. Также от аномально жаркой погоды пострадали город Тяньцзинь, провинции Хэбэй и Шаньдун.