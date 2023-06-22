Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:19, 22 июня 2023Среда обитания

В Китай пришла аномальная жара

В Пекине зафиксировали рекордные для июня 41,1 градуса Цельсия

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Температура воздуха в Пекине 22 июня поднялась до рекордного для этого летнего месяца уровня в 41,1 градуса Цельсия, сообщает Reuters.

В городе объявили оранжевый уровень погодной опасности, который считается вторым по величине. Власти сообщили, что аномально теплая погода может продержаться до 24 июня. Самым жарким местом в стране стал город Танхекоу, расположенный к северо-востоку от Пекина. Там температура поднялась до 41,8 градуса.

В прошлый раз воздух в китайской столице в июне прогревался до аналогичного уровня лишь 10 июня 1961 года, тогда столбик термометра поднялся до отметки в 40,6 градуса. При этом абсолютный температурный рекорд в столице Китая был зафиксирован 24 июля 1999 года.

В середине июня температура воздуха в Пекине достигала 39,4 градуса Цельсия, а асфальт в некоторых местах прогревался до 50 градусов. Власти призвали жителей сократить время пребывания на улице, чтобы избежать теплового удара. В городском округе Шицзячжуан температура поднималась до 40 градусов. Также от аномально жаркой погоды пострадали город Тяньцзинь, провинции Хэбэй и Шаньдун.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости
    Кислород на пропавшем в Атлантике батискафе закончился
    Правительство Эстонии передаст ВСУ полевой госпиталь
    Москвичей предупредили о наступлении дождливых дней
    Внучку первого главы Узбекистана расстроила внешность после «уколов красоты»
    Украинского военного посадили за брошенную во двор жилого дома гранату
    На океанском дне начались поиски пропавшего в Атлантике батискафа с туристами
    В Китай пришла аномальная жара
    Центробанк Турции выступил против политики Эрдогана
    Корвет «Резкий» поразил цель «Ураном» на испытаниях
    Ивлеева рассказала о депрессии из-за переезда
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.