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02:51, 3 августа 2023Путешествия

Россияне массово перестали ездить в Европу

АТОР: поток туристов из России в Европу упал на 90%
СюжетПандемия в России

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Поток российских туристов в Европу упал на 90 процентов по сравнению с показателями до пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает газета «Известия».

Как предупредил вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян, ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону в ближайшее время. Получение виз усложняется, разрешения на въезд чаще всего выдают на срок поездки, а консульства закрываются, отметил он. Однако некоторые европейские страны до сих пор достаточно лояльно относятся к туристам из России. В их числе Греция, Италия, Испания и Франция.

В постпредстве России при Евросоюзе объяснили, что россияне массово перестали ездить в Европу после того, как ЕС полностью остановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме. «В еэсовском понимании простым европейцам необходимо ограничить возможность прямого общения с россиянами», — пояснили там подобный шаг.

В июле российских туристов предупредили о сложностях при получении виз в Испанию. Страна увеличила сроки рассмотрения заявок на въездные документы до полутора месяцев. Это связано с полной приостановкой действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией.

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    Марина Совина
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