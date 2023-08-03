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14:38, 3 августа 2023Экономика

В Роскомнадзоре заявили о готовности пересесть на отечественный автомобиль

Глава Роскомнадзора готов пересесть на российскую машину по рекомендации Путина

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Глава Роскомнадзора (РКН) Андрей Липов заявил о готовности пересесть на отечественный автомобиль. Об этом он заявил после рекомендации президента России Владимира Путина чиновникам отказаться от использования иномарок, сообщает РИА Новости..

На встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности глава государства заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Это позволит улучшать качество продукции, а в том, что транспорт будет «где-то поскромнее», нет ничего страшного.

«Все это чиновничество наше замечательное, оно должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции. И повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на это», — заявил президент.

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Одним из автомобилей, который будут использовать для нужд госслужащих, может стать новинка «АвтоВАЗа» Lada Aura. Новая машина собрана на базе седана Lada Vesta, но отличается большим салоном, отделанным кожей с премиальной аудиосистемой. Однако в компании заявили, что производство Lada Aura может были запущено в 2024 году только при достаточной господдержке. Стоить автомобиль будет «существенно выше» двух миллионов рублей, заявили в компании.

Одним из первых пересадить чиновников на российские машины призвал депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев. По его словам, иностранные элитные автомобили должны «уйти в прошлое» для госслужащих.

«Что производим — на том и ездим», — подчеркнул он и объяснил, что подобные действия способствуют развитию российского автопрома.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, в России еще не закупают автомобили только отечественных производителей, так как закон не предусматривает ограничения по локализованности техники. Чтобы перейти на использование российского транспорта, необходимо вводить соответствующие условия в порядок проведения госконтрактов, и Минфин готов первым поучаствовать в этом процессе, пообещал Силуанов.

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    Вячеслав Агапов
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