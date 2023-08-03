В Роскомнадзоре заявили о готовности пересесть на отечественный автомобиль

Глава Роскомнадзора готов пересесть на российскую машину по рекомендации Путина

Глава Роскомнадзора (РКН) Андрей Липов заявил о готовности пересесть на отечественный автомобиль. Об этом он заявил после рекомендации президента России Владимира Путина чиновникам отказаться от использования иномарок, сообщает РИА Новости..

На встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности глава государства заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Это позволит улучшать качество продукции, а в том, что транспорт будет «где-то поскромнее», нет ничего страшного.

«Все это чиновничество наше замечательное, оно должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции. И повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на это», — заявил президент.

Одним из автомобилей, который будут использовать для нужд госслужащих, может стать новинка «АвтоВАЗа» Lada Aura. Новая машина собрана на базе седана Lada Vesta, но отличается большим салоном, отделанным кожей с премиальной аудиосистемой. Однако в компании заявили, что производство Lada Aura может были запущено в 2024 году только при достаточной господдержке. Стоить автомобиль будет «существенно выше» двух миллионов рублей, заявили в компании.

Одним из первых пересадить чиновников на российские машины призвал депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев. По его словам, иностранные элитные автомобили должны «уйти в прошлое» для госслужащих.

«Что производим — на том и ездим», — подчеркнул он и объяснил, что подобные действия способствуют развитию российского автопрома.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, в России еще не закупают автомобили только отечественных производителей, так как закон не предусматривает ограничения по локализованности техники. Чтобы перейти на использование российского транспорта, необходимо вводить соответствующие условия в порядок проведения госконтрактов, и Минфин готов первым поучаствовать в этом процессе, пообещал Силуанов.