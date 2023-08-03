В России допустили доллар по 100 рублей

«БКС Мир инвестиций»: курс доллара может дойти до 97 рублей уже в августе

Снижение курса рубля, потерявшего к доллару с начала августа около трех процентов, может продолжиться в течение последнего летнего месяца. Объясняя это, опрошенные ТАСС эксперты напомнили, что поддерживающих отечественную валюту факторов сейчас не так много. К тому же игнорируются и позитивные факторы, например то, что цена барреля нефти Brent превысила 80 долларов, а дисконт российской Urals в июле снизился.

На фоне этого специалисты Freedom Finance Global ожидают, что в августе доллар может вырасти до 95 рублей, евро же — до 105, в «Цифре брокер» допускают доллар по 96, а в «БКС Мир инвестиций» — по 97, а европейскую валюту — за 105-107 рублей. При этом последние назвали такой возможный рост спекулятивным. В дальнейшем, с учетом улучшения динамики бюджетных параметров, монетарной жесткости ЦБ и других факторов, эксперты допускают прекращение тенденции снижения курса рубля.

С другой стороны, не исключается и то, что при существенном внутреннем или внешнем негативе для российской экономики стоимость доллара может достигнуть и 100 рублей.

Российский Минфин объявил, что с 7 августа начнет покупать иностранную валюту и золото для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ). На покупку валюты и золота за месяц будет направлено 40,5 миллиарда рублей. Как считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, эффект от этого для курса рубля будет незначительным, поскольку речь идет о небольшом объеме сумм относительно дневного оборота торгов ключевыми парами валют.