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15:16, 3 августа 2023Экономика

Оценены последствия для рубля от решения Минфина покупать валюту

Финансист Бабин: покупка Минфином валюты слабо повлияет на курс рубля

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Возобновляемые Минфином закупки валюты в рамках бюджетного правила слабо повлияют на курс российского рубля, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По мнению эксперта, которым он поделился с «Газетой.Ru», эффект будет незначительным, поскольку речь идет о небольшом объеме сумм относительно дневного оборота торгов ключевыми парами валют.

«Такие операции по-прежнему будут слабо влиять на динамику рубля», — высказался Бабин. Ключевым фактором, определяющим курс рубля финансист назвал сальдо платежного баланса и то, что его положительной суммы все еще не хватает даже для сдерживания снижения нацвалюты.

Минфин объявил, что с 7 августа начнет покупать иностранную валюту и золото для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ). На покупку валюты и золота за месяц будет направлено 40,5 миллиарда рублей. Ведомство также указало, что с учетом текущей экономической ситуации в России может сократить использование средств ФНБ на финансирование дополнительных расходов бюджета в 2023-2024 годах.

Во время торгов в среду, 2 августа, курсы доллара и евро рекордно подскочили. Утром на Московской бирже европейская валюта превысила 102 рубля, а к концу торгов стоила уже больше 103 рублей. На момент написания материала курс евро находился чуть ниже этой отметки, доллар стоил около 94 рублей.

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    Дмитрий Воронин
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