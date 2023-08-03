Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:05, 3 августа 2023Экономика

Россиянам предрекли постепенный отказ от мяса

INFOLine: спрос на растительное мясо в России вырастет на 15 % в 2023 году

Фото: Артем Дергунов / Коммерсантъ

По итогам 2023 года спрос на мясо на растительной основе вырастет примерно на 15 процентов. Об этом сообщается в исследовании аналитиков компании INFOLine, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

Пик продаж растительного мяса (продукт, состоящий из растительного белка, по своим свойствам напоминающий натуральное мясо — «Лента.ру»), как ожидается, придется на май-август и конец декабря. Эксперты связали это с традиционным летним периодом отпусков, который россияне предпочитают проводить на природе в компании друзей и готовить шашлыки, а также когда граждане перед Новым годом активно покупают продукты к праздничному столу. В эти периоды высоким спросом будут пользоваться котлеты (плюс 17 процентов) и наггетсы (плюс шесть процентов), а интерес к растительным колбасам, напротив, упадет на восемь процентов.

Тенденция постепенного отказа от натурального мяса и рыбы начала проявляться еще в канун Нового 2023 года. В декабре специалисты отметили значительный рост спроса на продукты со вкусом рыбы (плюс 10 процентов к уровню ноября) и котлеты (плюс пять процентов). В предновогодний период также был зафиксирован пик спроса на растительный фарш. Руководитель направления «Потребительские рынки» INFOLine Светлана Силенина заявила, что подобную продукцию выбирают не только вегетарианцы, но и рядовые граждане, которым нравятся вкусовые качества таких продуктов и их польза для здоровья.

Материалы по теме:
Производство пищи требует все больше ресурсов. Почему тяга к еде становится угрозой для экологии?
Производство пищи требует все больше ресурсов.Почему тяга к еде становится угрозой для экологии?
28 ноября 2022
Миллионы людей хотят отказаться от мяса ради экологии. Почему замена говядины нанесет еще больший урон планете?
Миллионы людей хотят отказаться от мяса ради экологии.Почему замена говядины нанесет еще больший урон планете?
15 мая 2023

Ранее постепенный отказ россиян от натурального мяса предрек эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet Андрей Зюзин. По его словам, переход на растительные альтернативы произойдет в ближайшие несколько десятилетий и во многом обусловлен более низкими ценами на подобную продукцию. Уже через десять лет клеточное мясо, выращенное из животных клеток в лабораторных условиях, начнут производить в промышленных масштаба, что приведет к кардинальной смене вкусовых предпочтений рядовых граждан.

В начале мая о вреде для здоровья натурального мяса предупреждал и заведующий кафедрой фармакологии МГУ имени М.В. Ломоносова Олег Медведев. В качестве альтернативы он посоветовал россиянам готовить шашлыки из растительного мяса. Это обусловлено тем, что традиционное красное мясо является источником насыщенных жиров. Их насыщенность в организме повышает уровень «плохого» холестерина низкой плотности в крови, из-за чего вырастают риски гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили об отсутствии графика контрнаступления. Как долго ВСУ будут пытаться прорвать оборону российских сил?

    В ЕС возмутились стремлением России предложить дешевое зерно третьим странам

    Мужчина пристал на улице к российским школьницам с разговорами о сексе

    Пожар на складе в Краснодаре локализовали

    Посол КНР упрекнул США в желании запутать Европу для нарушения мира в Азии

    Мечтающей о страстном бывшем замужней женщине дали совет

    Девушка сорвала свадьбу брата из-за грубой невесты

    Россиянам предрекли постепенный отказ от мяса

    Парень оригинально отомстил использовавшему его электронную почту мужчине

    Польшу назвали лохом из-за Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости