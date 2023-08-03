Россиянам предрекли постепенный отказ от мяса

INFOLine: спрос на растительное мясо в России вырастет на 15 % в 2023 году

По итогам 2023 года спрос на мясо на растительной основе вырастет примерно на 15 процентов. Об этом сообщается в исследовании аналитиков компании INFOLine, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

Пик продаж растительного мяса (продукт, состоящий из растительного белка, по своим свойствам напоминающий натуральное мясо — «Лента.ру»), как ожидается, придется на май-август и конец декабря. Эксперты связали это с традиционным летним периодом отпусков, который россияне предпочитают проводить на природе в компании друзей и готовить шашлыки, а также когда граждане перед Новым годом активно покупают продукты к праздничному столу. В эти периоды высоким спросом будут пользоваться котлеты (плюс 17 процентов) и наггетсы (плюс шесть процентов), а интерес к растительным колбасам, напротив, упадет на восемь процентов.

Тенденция постепенного отказа от натурального мяса и рыбы начала проявляться еще в канун Нового 2023 года. В декабре специалисты отметили значительный рост спроса на продукты со вкусом рыбы (плюс 10 процентов к уровню ноября) и котлеты (плюс пять процентов). В предновогодний период также был зафиксирован пик спроса на растительный фарш. Руководитель направления «Потребительские рынки» INFOLine Светлана Силенина заявила, что подобную продукцию выбирают не только вегетарианцы, но и рядовые граждане, которым нравятся вкусовые качества таких продуктов и их польза для здоровья.

Ранее постепенный отказ россиян от натурального мяса предрек эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet Андрей Зюзин. По его словам, переход на растительные альтернативы произойдет в ближайшие несколько десятилетий и во многом обусловлен более низкими ценами на подобную продукцию. Уже через десять лет клеточное мясо, выращенное из животных клеток в лабораторных условиях, начнут производить в промышленных масштаба, что приведет к кардинальной смене вкусовых предпочтений рядовых граждан.

В начале мая о вреде для здоровья натурального мяса предупреждал и заведующий кафедрой фармакологии МГУ имени М.В. Ломоносова Олег Медведев. В качестве альтернативы он посоветовал россиянам готовить шашлыки из растительного мяса. Это обусловлено тем, что традиционное красное мясо является источником насыщенных жиров. Их насыщенность в организме повышает уровень «плохого» холестерина низкой плотности в крови, из-за чего вырастают риски гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний.